قوات الاحتلال تخطر بإزالة بقالة في منطقة "عرب المليحات" قرب أريحا  

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإزالة بقالة من شارع المعرجات في الشمال الغربي من مدينة أريحا.

وقال الناشط ضد الاستيطان حسن مليحات لـ وطن ان قوات الاحتلال سلمت الشاب سليمان موسى سليمان مليحات 32 عاما اخطارا لمدة 4 ايام لازالة بقالته وفي حال لم يقم بإزالتها فإنها ستقوم بذلك.

ولفت مليحات الى ان البقالة تقع في المنطقة المعروفة بـ"عرب المليحات" وهي مصدر رزقه الوحيد .

ولفت مليحات الى ان الشاب مليحات تعرض قبل 4 سنوات لاعتداء من قبل المستوطنين، وجراء ذلك الاعتداء جرى بتر قدمه.