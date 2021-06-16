مرج صانور يعود كموقع مهم لتكاثر الطيور

وطن: وثق د. وليد باشا من وحدة التنوع الحيوي في جامعة النجاح الوطنية ومدير مركز الباشا العلمي للدراسات والأبحاث تكاثر طائر الغرة البيضاء (الكوت) من جديد في مرج صانور.

وقال د. باشا أن هذا التوثيق لهذا الطائر يضاف إلى العديد من الطيور التي عادت لتتخذ هذه المنطقة الغنية كموقع للتكاثر كبط الخضيري، والكرسوع (ابو مغازل) وغراب الليل، ودجاجة الماء، والغطاس الصغير.

ويعود هذا الغنى كما يوضح د. باشا إلى البرك الزراعية التي تم إنشائها والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المرج والتي أضافت مواقع هامة لتكاثر الطيور لتوفيرها موئل من خلال غطاء القصيب والنباتات المائية ومصدر غذائي كبير لأنها أصبحت أيضا مكان لتكاثر الضفادع والعلاجم وكذلك جمبري ابو ذنيبة الذي تم توثيقه حديثا مما زاد من غنى هذه المناطق.

وركز د. الباشا على أن هذا التنوع الحيوي الكبير للمنطقة يزيد من الحاجة الهامة للعمل على التقليل من استخدام المبيدات العشبية والحشرية التي قد تؤدي إلى الضرر بهذا التنوع الكبير والذي يشكل أصلا مصدرا طبيعيا ومعالجا بيولوجيا للكثير من الآفات.

وقد دعا د. باشا سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة إلى تركيز المشاريع البيئية الزراعية في هذه المنطقة والتي تعد اكبر منطقة مسطحات مائية في الضفة الغربية وتعد من أهم مناطق الطيور في فلسطين.