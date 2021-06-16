من داخل خيمة الاعتصام: مؤسسة لجان العمل الصحي ومركز بيسان يخرّجان 14 مسعفاً/مسعفة أولي

وطن: خرّجت مؤسسة لجان العمل الصحي ومركز بيسان للبحوث والإنماء أربعة عشر مسعفاً/مسعفة أولياً/ةً بعد تلقيهم دورة تدريبية في الإسعاف الأولي بواقع إحدى وعشرين ساعة، تلاها دورة متقدمة تحت مسمى (مسعف أوّل) والتي امتدت على مدار ستة أشهر شملت 80 ساعة تدريبية نظرية و30 ساعة تطبيقية في مراكز الإسعاف الأولي في الضفة الغربية، والتي مكنّت المتدربين والمتدربات من الحصول على رخصة مسعف أول؛ ليكونوا أكثر فاعلية في مجتمعاتهم المحلية من خلال عقد تدريبات الإسعاف الأولي وأخذ دور فاعل في مجال الإسعاف الأولي في مجتمعاتهم.

وتمّ التخريج في خيمة الاعتصام الموجودة أمام مبنى مؤسسة لجان العمل الصحي والتي قام الاحتلال باقتحامها وإصدار قرار بإغلاقها منذ الثاني عشر من شهر حزيران ولمدة ستة أشهر، وذلك إسناداً للمؤسسة ورفضاً لهذا القرار المجحف والذي يهدف إلى منع تلقي آلاف المواطنين الفلسطينيين العلاج الذي تقدمه المؤسسة.

وقد شارك في التخريج كل من الطاقم التنفيذي لمؤسسة لجان العمل الصحي ومركز بيسان، إذ عبّروا من خلال كلماتهم عن سعادتهم بتخريج عدد من الشباب والشابات آملين منهم الدور الفاعل في مجتمعاتهم المحلية، كما عبّروا عن تضامنهم مع مؤسسة لجان العمل الصحي.

تأتي هذه الدورات ضمن برنامج الحق في الصحة والذي ينفذه مركز بيسان للبحوث والإنماء بالشراكة مع مؤسسة لجان العمل الصحي، والمراكز والمجموعات الشبابية في الضفة الغربية والقدس المستفيدين من هذا التدريب.