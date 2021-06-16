بنك الإسكان يوقع اتفاقية مع شركة أوفتك فلسطين لشراء 34 جهاز صراف آلي متطور وحديث

وطن: انطلاقاً من استراتيجية ورؤية البنك المستقبلية الهادفة إلى تقديم التقنيات والخدمات الأحدث والأكثر تطوراً في القطاع المصرفي لعملائه، وقع بنك الإسكان مع شركة أوفتك اتفاقية لشراء 34 جهاز صراف آلي متطور ومزود بأحدث التقنيات التكنولوجية، ويوفر خدمات نوعية وجديدة لعملاء البنك تراعي سرعة وسهولة التعامل معها ودون الحاجة لزيارة الفروع، علما بأنه سيتم تركيبها بالربع الأخير من العام الحالي.

وفي هذا الصدد قال المدير الاقليمي لبنك الاسكان أسامة حرز الله أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنك ورؤيته طويلة الأمد والتي تنسجم ومساعي البنك الدائمة في مواكبة آخر التطورات في السوق المصرفي العالمي، وتعزيز سلسلة خدماته الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة لعملائه وبما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية، مؤكدا على أن بنك الإسكان يحرص على تبني أحدث تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم تجربة بنكية فريدة ومميزه لعملاء البنك، وبما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بشكل سلس وبأقل وقت ممكن.

بدوره أكد جميل ضاهر الرئيس التنفيذي لشركة أوفتك إلى أن الصرّافات الآلية الجديدة تابعة لشركة " Diebold Nixdorf " الأمريكيّة الألمانيّة المتخصّصة بحلول التكنولوجية البنكيّة هذا وتتميز الصرافات الآليّة الجديدة "Dn Series" بعدّة مواصفات، ومزوّدة بأحدث التقنيات ومنها: شاشة لمس 19 انش لسهولة الاستخدام، interface عالي وسريع جداً، درجات حماية عالية، خاصية إيداع الشيكات والعملات الورقيّة، وإمكانيّة الاستفادة من خاصية تدوير العملات في المستقبل حسب حاجة البنك، بالإضافة إلى تركيب نظام مع صوت للمكفوفين.

ويمتاز الصراف الآلي الجديد كذلك، بمناسبته لذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية التصميم. وتعد أوفتك وكيل شركة " Diebold Nixdorf " في فلسطين منذ 2012، ويشار إلى أن العطاء طرح في فلسطين والأردن وشاركت فيه العديد من الشركات العالمية، وفازت شركة أوفتك بعطاء صرافات البنك في فلسطين.

وفي هذا السياق أشاد ضاهر بالعلاقة الوطيدة والتاريخية الذي تجمع بين أوفتك وبنك الإسكان، والتي تضمنّت مشاريع سابقة شملت تأثيث مبنى الإدارة العامة للبنك، وتوريد نظام الأرشفةkardex ، وتوريد حلول تكنولوجية متكاملة لإصدار البطاقات المصرفية Cards Credit.

هذا ويسعى بنك الاسكان دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاح طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك الاسكان تعكس دائماً التزامه بالمساهمة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل على المشاركة بفعالية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً للجهود المتواصلة والمشاريع التطويرية المتعددة والمستقبلية، والتي يبذلها بنك الإسكان نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات تنطوي على العديد من القيم المضافة لعملائه، حيث عمل البنك مؤخراً على السير بأتمتة كافة معاملاته البنكية، بالإضافة إلى العمل على تطوير تطبيقي (Iskan online) و(Iskan Mobile) بنسخ محدثة ، والعديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.