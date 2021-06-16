بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة



وطن: أدانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، حكمي الإعدام الصادران في قطاع غزة يومي 7 و14 يونيو/حزيران 2021، اللذين يشكلان خامس وسادس حكم بالإعدام في قطاع غزة في عام 2021.

وفي بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، بالتوافق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، كرر معارضة الاتحاد القوية، تحت جميع الظروف، للجوء لعقوبة الإعدام.

وقال البيان الذي وصل وطن، الأربعاء، إن "الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الانسان. كما ويعتبر عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية، ذلك لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما وتمثل حرماناً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وأضاف البيان: يجب على سلطات الأمر الواقع في غزة الامتناع عن تنفيذ أية إعدامات للسجناء وأن تلتزم بقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية. بانتظار إلغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.