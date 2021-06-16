مدرسة يزن الحلايقة تفوز بالمركز الأول في الحلقة الثانية من مسابقة المعرفة الوطنية بموسمها الرابع 2020/2021

وطن: فازت مدرسة يزن الحلايقة الثانوية من مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل؛ بالمركز الأول في الحلقة الثانية من مسابقة المعرفة الوطنية بموسمها الرابع 2020/2021، أمس الثلاثاء 2021/6/15، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، وحصلت مدرسة الشابات الثانوية الشاملة من مديرية التربية والتعليم في القدس على المركز الثاني، وحصلت مدرسة بنات جماعين من مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس على المركز الثالث.

يُذكر أنه تم استئناف عقد لقاءات مُسابقة المعرفة الوطنية في موسمها الرابع مع مراعاة القواعد الصحية وبجمهور محدود.

ورحب نائب مدير مؤسسة ياسر عرفات منصور طهبوب بممثلي وزارة التربية والتعليم والمشاركين في المُسابقة من المدارس.

ومُسابقة المعرفة الوطنية تُنظم من قِبل مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي مُسابقة في مجال الثقافة الوطنية لطلبة المدارس في محافظات الوطن، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالواقع الفلسطيني المعاصر وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الفلسطينية الصاعدة، ونشر الثقافة المتحفية.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة حلقات المسابقة يتم تسجيلها وبثها عبر تلفزيون فلسطين. ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة ياسر عرفات www.yaf.ps.