الاحتلال يحاكم هالة أبو غربية لرفعها علم فلسطين مقابل مسيرة المستوطنين في باب العامود

وطن: تعقد محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في توقيف الفلسطينية التونسية هالة الشريف "أبو غربية" "58 عاماً"والتي اعتقلت بعد الاعتداء عليها أمس في ساحة باب العامود بعد رفعها علم فلسطين وسط مسيرة المستوطنين "مسيرة الأعلام" في القدس.

ويذكر أن المقدسية أبو غربية تعرضت للاعتقال عام 2019، وافرج عنها بشرط الابعاد عن القدس لمدة شهر.

واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينية من أصل تونسي هالة الشريف لرفعها علم فلسطين وسط مجموعات المستوطنين.

ووقفت هالة الشريف وسط حشود المستوطنين في باب العامود، وهم يؤدون ما تعرف بمسيرة الرقص بالأعلام السنوية، في ذكرى ما يسمونه "يوم القدس" أو "يوم توحيد شطري القدس الشرقي والغربي"، ويسمى فلسطينيا يوم احتلال القدس.

وهالة الشريف، هي زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الراحل عثمان أبو غربية، الذي كان قد انتقل إلى تونس أواخر عام 1983.