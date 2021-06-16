غزة تحت القصف

وطن: شنت طائرات الاحتلال في ساعات الفجر الاولى من اليوم الأربعاء عدة غارات على مواقع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية في القطاع ان طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مواقع في القطاع، من بينها موقع قريش التابع للمقاومة، وموقع اليرموك اخر في خانيونس.

وتابعت المصادر ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تُطلق نيرانها تجاه الطائرات المسيرة شرقي الشجاعية.

في غضون ذلك قالت القناة 20 العبرية ان جيش الاحتلال يريد تثبيت معادلة أن البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة كالصواريخ لذلك هو يقصف مواقع حماس ردا على اطلاق البالونات الحارقة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان الجيش بدأ منذ ساعات الفجر الأولى بمهاجمة أهداف داخل قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.