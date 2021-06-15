"الفدائي" يفوز على اليمن بثلاثية نظيفة في ختام لقاءاته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة

وطن: حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، فوزًا مستحقًا على المنتخب اليمني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في ختام لقاءات المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ودخل "الفدائي" اللقاء الذي استضافه ستاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وعينه على النقاط الثلاث. ودفع مدرب منتخبنا التونسي مكرم دبوب بثلاثي الهجوم ليث خروب وإسلام البطران وعدي الدباغ.

وسيطر منتخبنا على مجريات الشوط الأول، وتصدت عارضة المرمى اليمني لفرصتين محققتين للتسجيل، قبل أن يفتتح النجم عدي الدباغ التسجيل برأسية محكمة في الدقيقة (43)، ويضيف ياسر حمد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل "الفدائي" سيطرته وأهدر عدة فرص قبل أن يتمكن "الدباغ" من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (84) من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى (10 نقاط)، احتل بها المركز الثالث في المجموعة، خلف المتصدر المنتخب السعودي بـ (20 نقطة)، وأوزبكستان الثانية بـ (15 نقطة)، وحلت سنغافورة بالمركز الرابع بـ (7 نقاط)، وتذيلت اليمن المجموعة بـ (5 نقاط).

ويستكمل منتخبنا الوطني مشواره بالتأهل لكأس آسيا في الصين 2023 بعد أن فقد فرص التأهل للدور الثاني من تصفيات كأس العالم في قطر 2022، حيث أن احتلاله المركز الثالث سيخدمه في قرعة ملحق التصفيات لكأس آسيا باللعب ضمن مجموعة سهلة إلى حد ما.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض، لمتابعة لقاء "الفدائي" أمام اليمن، ومؤازرة اللاعبين لتقديم نتيجة تليق بالكرة الفلسطينية وتسعد الجمهور الرياضي الفلسطيني.

وفي ختام التصفيات، ضمنت منتخبات: سوريا، واستراليا، وإيران، والسعودية، وقطر، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، تأهلها للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، ولنهائيات كأس آسيا، بعد تصدرها للمجموعات، في حين تأهلت منتخبات الصين والعراق وعمان وفيتنام ولبنان كأفضل ثواني.

وتلعب المنتخبات المتأهلة (عدا قطر لاستضافتها كأس العالم 2023) تصفيات نهائية بعد تقسيمها لمجموعتين، يتأهل من كل مجموعة منتخبان لكأس العالم، في حين يلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث مباراتين فاصلتين للظفر بالبطاقة الخامسة المؤهلة للبطولة. في حين تلعب باقي المنتخبات، تصفيات لحجز 11 مقعدًا لبطولة كأس آسيا 2022 التي تستضيفها الصين.