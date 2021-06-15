أرقام قياسية "مهولة" لرونالدو في ليلة قهر المجر

وطن: قاد النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بلاده لتحقيق فوز عريض على المجر بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في منافسات المجموعة السادسة لبطولة "يورو 2020".

وتمكن "الدون" من تسجيل الهدفين الثاني، والثالث للبرتغال، ليقود منتخب بلاده لأول فوز في نسخة البطولة.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إن رونالدو أصبح أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عمر (36 عامًا، و130 يومًا).

وأضافت أن الدون نجح في تخطي رقم أندريه شيفيتشينكو الذي سجل ثنائية بقميص أوكرانيا ضد السويد في نسخة 2012 وعمره (35 عامًا، و256 يومًا).

وأوضحت شبكة "ESPN" أن الهداف البرتغالي رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 106 أهداف، ليصبح قريبًا من معادلة رقم الهداف التاريخي الإيراني علي دائي (109).

وقالت شبكة "سكواكا" إن هناك لاعبين فقط تمكنا من التسجيل في 9 بطولات دولية متتالية، وهما الغاني أسامواه جيان (كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا) من 2006 حتى 2017، وكريستيانو رونالدو في (كأس أمم أوروبا، وكأس العالم) من 2004 حتى 2020.

وأضافت أن "الدون" سجل في كل بطولة شارك فيها مع منتخب البرتغال منذ ظهوره في نسخة "يورو 2004".

ورفع "الدون" رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا، خلال 5 نسخ شارك فيها في بطولة "اليورو" بداية من عام 2004 حتى الآن.

وتفوق كريستيانو على بلاتيني، الذي كان قد سجل 9 أهداف مع "الديوك"، وكان يتصدر بها جدول ترتيب هدافي بطولة "اليورو" عبر التاريخ، قبل أن يتفوق عليه "الدون" ويصل لهدفه العاشر.

في سياق متصل، بات المنتخب البرتغالي هو أول منتخب عبر تاريخ البطولة الأوروبية يتمكن من تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق من المباراة.

وقدم المنتخب المجري أداءً بطوليًا وكان قريبًا من الخروج بنقطة التعادل على الأقل، قبل أن تنتفض البرتغال وتسجل ثلاثية مميزة.

وسجل رافائيل جوريرو الهدف الأول في الدقيقة 84، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء بالدقيقة 87، وأحرز "الدون" الهدف الثالث في الدقيقة 92.