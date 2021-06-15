شرطة الاحتلال تقمع مسيرة في اللد وتعتقل عددا من المشاركين فيها

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة في مدينة اللد، خرجت نصرة للقدس، واعتقلت عددا من المشاركين فيها.

وانطلقت المسيرة من المسجد العمري الكبير، وكان من المقرر أن تتجه نحو مسجد النور في المدينة، إلا أن شرطة الاحتلال فرقتها بالقوة.

وتأتي المسيرة، التي دعت إليها اللجنة الشبابية في المدينة، نصرة للقدس وللمطالبة بمحاسبة المتطرفين المستوطنين المتورطين بقتل الشهيد موسى حسونة (31 عاما) في العاشر من أيار/ مايو الماضي، خلال اعتداءات للشرطة والمستوطنين.