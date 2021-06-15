اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري يلتقي نقيب المهندسين

وطن: التقى وفد من اتحاد المستثمرين والمطورين العقارين ممثلين برئيس مجلس الإدارة م. علاء ابو عين وأمين سر الاتحاد م. خالد فارس والسادة الأعضاء محمد فلنه ، طارق الشني، وربحي الحجة ، بحضور كمال دعيبس مدير الاتحاد ، نقيب المهندسين في فلسطين د . جلال الدبيك وحضور السادة نادي عليان ، رجا الشافعي واياد دويكات من مكتب النقابة .

رحب د. الدبيك بالحضور مؤكداً على أهمية اللقاء، وضرورة استمرار اللقاءات من خلال تشكيل لجنة دائمة تمثل النقابة واتحاد المطورين للعمل المشترك، لما فيه خدمة لقطاع الإنشاءات وضمان ضبط الجودة وتسهيل عمل المطورين من خلال تبادل الآراء والوصول إلى افضل صيغة للاجراءات والمتطلبات الفنية الخاصة بالنقابة .

ومن ناحيته، أشار م. ابو عين إلى عدد من الملاحظات ذات العلاقة والمشتركة بين الطرفين وضرورة العمل المشترك لتجاوز بعض العقبات ، منها ما يتعلق بمطلب النقابة وجود اكثر من مهندس في موقع الانشاء ، وقد أبدى النقيب تفهمه ووعد بأن يحال الموضوع إلى هيئة المكاتب الهندسية ليعاد دراسته .

كما وأشار المهندس خالد فارس أمين سر الاتحاد، إلى أهمية ان يكون الاتحاد ممثل في اللجنة المشتركة بين نقابة المهندسين والدفاع المدني ، مؤكدا على أهمية السلامة العامة في المباني والتي يحرص عليها المطورين في القطاع العقاري ، دون أن تفتقد المتطلبات للجدوى أو للاسس العلمية والدراسة كافية .

وقد أبدى د. الدبيك تفهمه وموافقته على هذا الاقتراح لاهميته .

وفي ما يتعلق بتعدد اذونات الصب، أكد م. ابو عين ضرورة ان تتحمل كافة الأطراف مسؤوليتها في ضمان سلامة الإنشاءات مطالباً باختصار الوقت والجهد للحصول على اذن الصب لكل طابق في المنشأة وكذلك اختصار فترة التدقيق الإلكتروني للمعاملات،

فيما أكد د. الدبيك ان العمل يجري لأتمتة المعاملات مما يسهل الحصول على هذه الأذونات الكترونياً ، وأن التدقيق الإلكتروني سيتم تسريعه وتحديد سقف زمني لعملية التدقيق .

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفين على أهمية التعاون والعمل المشترك من خلال اللجان المشتركة التي تم الاتفاق عليها.