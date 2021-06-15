حواسب Mac من آبل ستحصل على ميزات لم تمتلكها من قبل

وطن: ينتظر مستخدمو حواسب Mac النسخة الجديدة من أنظمة macOS التي أعلنت عنها آبل مؤخرا، والتي ستمنح أجهزتهم قدرات وميزات لم تمتلكها سابقا.

ومن بين أبرز الميزات في النسخة الجديدة من نظام التشغيل تبعا لآبل هي ميزة Universal Control التي ستمنح المستخدم إمكانية استعمال أجهزة iPad كشاشات إضافية خارجية تعمل مع حواسب Mac، فمن خلالها سيكون المستخدم قادراعلى عرض الصور على الحاسبين بنفس الوقت وتحريك مؤشر الفأرة على الشاشتين للتحكم بالملفات، كما سيحصل على إمكانية تقل الملفات بين الحاسبين بسهولة بمجرد سحبه من شاشة أحد الحاسبين للشاشة الأخرى، أي كما هو الحال عند إقران حاسب ويندوز بشاشة إضافية أو بحاسب ويندوز آخر.

وفي النسخة الجديدة أيضا سيحصل متصفح Safari على ميزات محسنة تقلل من استهلاك بيانات الغنترنت ما سينعكس إيجابا على استهلاك الطاقة في الحواسب، وسيزود المتصفح بأيقونات جديدة وأدوات لدمج وترتيب علامات التبويب.

ومع هذه النسخة ستضاف ميزات جديدة لتطبيق FaceTime، كما سيكون بإمكان المستخدم استعمال Memoji كصورة لملفه الشخصي.

كما ستتوفر في حواسب Mac تقنية AirPlay التي ستمكن المستخدم من استعمال جهازه كمكبر صوت لعرض الموسيقى من هواتف آيفون، إضافة إلى ميزة Quick Note التي ستستعمل لصنع الملاحظات، وميزة Live Text التي ستتعرف على النصوص الموجودة في الصور لإمكانية نسخها وحفظها أو إرسالها عبر الإنترنت.

المصدر: ixbit