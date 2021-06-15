الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد ويدين الاعتداءات على المقدسيين

وطن: حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الذي جرى اليوم، وطالبتها بالكف عن الاعتداءات والاستفزازات وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأدانت الوزارة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، السفير ضيف الله الفايز، سماح سلطات الاحتلال لمجموعات متطرفة بتنفيذ المسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس اليوم، واعتداءات قوات الاحتلال على المقدسيين في منطقة باب العامود وفي البلدة القديمة، وفي مناطق متعددة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الفايز إن "السماح للمسيرة الاستفزازية وما تخللها من هتافات وشعارات عنصرية وتحريضية وإساءات، واعتداءات الشرطة على المقدسيين ومنعهم من دخول البلدة القديمة والتضييق عليهم، هي تصرفات تصعيدية مرفوضة ومدانة وتتنافى مع كافة الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد والعنف".