محدّث| اصابة 33 مقدسيا جراء اعتداء قوات الاحتلال في محيط باب العامود والبلدة القديمة

وطن: أصيب 33 مواطنا، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن 33 اصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، وكانت الاصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت.

وأشارت الى أنه تم نقل 6 اصابات للمستشفى، احد الاصابات صدمة قلبية تم نقله للمستشفى بشكل عاجل جدا، لافتة الى أنه تم منع طواقمنا من نقل اصابة بالرصاص الحي وتم اعتقالها.

وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت ظهر اليوم، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وأخلت ساحاته من الشبان المتواجدين فيها، قبيل مسيرة المستوطنين "مسيرة الأعلام".

وهاجمت المتواجدين في منطقة باب العامود وحاولت إخلائهم بالقوة واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمال القدس .

وحولت سلطات الاحتلال، منطقة باب العامود في القدس والشوارع المحاذية لها الى منطقة عسكرية مغلقة حيث نشرت اكثر من ألفي عنصر شرطة ومنعت تواجد اي فلسطيني بالمكان.



