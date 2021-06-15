"الصحة العالمية": تراجع عدد الاصابات بكورونا حول العالم

وطن: أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة جنيف السويسرية، إن العالم "يشهد تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا للأسبوع السابع".

وأوضح أن هذه تعد "أطول مدة تراجع للإصابات منذ بدء الجائحة قبل نحو عام ونصف العام"، بحسب ما نقل موقع "يورونيوز".

وأعرب غيبريسوس، عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

في المقابل أشار إلى أن الوفيات بشكل عام "لم تتراجع بالسرعة ذاتها ولم تنخفض إلا قليلا الأسبوع الماضي" مقارنة بعدد الإصابات.

وفي السياق، لفت غيبريسوس إلى أن "الفيروس ينتقل أسرع من توزيع اللقاحات عالميا"، داعيا القادة السياسيين إلى الالتزام بتحصين 70 بالمئة على الأقل من سكان العالم قبل حلول موعد اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل.

وحتى عصر اليوم، تجاوز عدد المصابين بكورونا عالميا 177 مليون شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و800 ألف آخرين مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب موقع "وورلد ميتر".