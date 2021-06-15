انطلاق ما يسمى بمسيرة الاعلام في القدس المحتلة

وطن: انطلقت مساء اليوم ما تسمى مسيرة الاعلام، في مدينة القدس المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية غير مسبوقة في ارجاء مدينة القدس المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال باخلاء منطقة باب العامود من المقدسيين منذ ساعات تمهيدا لوصول المستوطنين الى ساحة باب العامود.

وستنطلق المسيرة من باب العامود وفق المسار المحدد لها من قبل شرطة الاحتلال.

ومنعت شرطة الاحتلال الوافدين من الداخل المحتل الوصول للأقصى، بحجة السماح فقط لمن هم فوق الـ40 عاماً.

وشهد شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال.