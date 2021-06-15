مستوطنات غلاف غزة تحترق بفعل البالونات الحارقة

وطن: اندلعت، اليوم الثلاثاء، حرائق في مستوطنات الاحتلال قرب قطاع غزة، بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين مسيرة استفزازية في القدس.

وقبل دقائق من الان، اندلع حريقين في أحراش مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الحرائق إلى 18 حريقًا منذ صباح اليوم.

وكانت وحدة "برق الجهادية" قد أعلنت الاستنفار اليوم متوعدة الاحتلال باللهيب والنار جراء اطلاق البلونات والطائرات الورقية الحارقة ردا على على مسيرة المستوطنين في القدس المحتلة.