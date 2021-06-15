الاحتلال يُغلق باب العامود بالقدس ويعتدي على شبان ويعتقل عدداً منهم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال ظهر اليوم، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة وأخلت ساحاته من الشبان المتواجدين فيها، قبيل مسيرة المستوطنين "مسيرة الأعلام" التي من المقرر أن ينظمها المستوطنون عصر اليوم.

وهاجمت المتواجدين في منطقة باب العامود وحاولت اخلائهم بالقوة واعتدت عليهم بالعصي والهروات، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس خلال تواجدهما في باب العامود ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي ذات السياق أغلقت قوات الاحتلال عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل إلى التصدي وإفشال مسيرة المستوطنين التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء.