الدكتور عماد البرغوثي الاكاديمي النقيض لمشروع الاحتلال البغيض ؟!

كتب: وليد الهودلي

في زيارة تهنئة للأسير المحرّر البروفسور الدكتور عماد البرغوثي في بيته حيث فرضوا عليه الإقامة الجبرية ومنعه من التواصل عبر مواقع التواصل، دار النقاش حول فكرة نظرية وهي وجود دكتورنا في العمل الاكاديمي أفضل من وجوده في السجون؟! وكانت وجهة النظر للفريق الأول: هي في الناتج ومدى الإفادة من الدكتور، بينما كانت وجهة نظر الفريق الثاني: وهل النضال مقصور على غير المتعلمين بينما يعكف المتعلمين على البحث والتعليم؟!

والدكتور معروف بالوسط الاكاديمي من حيث درجته العلمية العالية وتميّز أبحاثه وما وصل اليه في مجال تخصصّه فما له وللسجون حيث أن ميدانه وملعبه الأساسي في ما ينجز في مجال تخصصه العلمي النادر علما وتعليما، فهل دخوله على خط النضال منقصة أم مأثرة؟

وما علمته في ذات الزيارة وقد يكون فيه الإجابة الشافية الكافية هو أن هيئة علمية دولية رفيعة المستوى مقرّها السويد قد قرّرت هذا العام اختيار الدكتور عماد رجل العام حيث أنها تبحث عن الذين يجمعون بين الشأن الأكاديمي فيحققون فيه درجة عالية وتميّزا وفي ذات الوقت يحققون في قضية إنسانية ووطنية عامة تميّزا، هذا الجمع بين الخطّين أقاموا له جائزة سنوية وفي هذا العام وقع اختيارهم على الدكتور عماد. وهذه إجابة كافية على الذين ينزّهون الاكاديمي عن الخوض في غمار المقاومة أو تعريض أنفسهم للتهلكة! ودخول السجون.

فهل نريد للاكاديمي وصاحب الدرجات العلمية العالية أن يكون أرنبا في وطن الاحرار أو أن يكون مرفّها منعما مترفا لا علاقة له بوطن أو كرامة مسلوبة أو ظلم احتلال؟ صحيح أنه ليس من السهل حرمان الطلبة وميادين البحث العلمي من هذه الطاقة العالية ولكن الجمع بين المسارين له إيجابيات كثيرة أهمها:

هو بذلك يشكل نموذجا ومثالا يحتذى به لان الموقف المشتبك مع المحتلّ أو حتى الكلمة لها وقع كبير إذا جاءت من هذه المكانة العالية.

هو قادر على إغاظة المحتلّ وتحويل السجون الى اكاديميات وذلك بتوفّر الكفاءات المثقفة والقادرة على حمل البرامج الثقافية وبالتالي يصبح للسجن دور آخر معاكس لإرادة المحتلّ فينا وفي زجّ كفاءاتنا في سجونه.

وكذلك فإنه يطرح نموذجا للمثقّف النقيض بما يحمل من رسالة حضارية عليا لذاك المحتل الذي يدّعي رقيّه الحضاري والذي يتفوّق علينا مادّيا لكنه بمثل هذه النماذج يظهر على حقيقته في الدرك الأسفل من الحضارة الإنسانية ببعدها البعد الأخلاقي والإنساني بشكل عام.

وفي الختام يبقى الدكتور عماد البرغوثي بما يمثّل من قامة وطنية عالية بالإضافة الى قامته العلمية المميّزة منارة يهتدي بها الناس خاصة اذا ادلهمّت الخطوب وطال ليل الظالمين . فتاتي هذه المنارات لتبدّد ظلماتهم ولتكون هداية للسالكين في ميادين التحرير وعودة الحقوق لاصحابها المنسيين.