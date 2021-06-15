الحكم على أسير المقدسي مراد مسك بالسجن 18 شهرًا

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، حكمًا على الشاب مراد مسك من بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير مسك بالسجن 18 شهرًا.

وكان مسك اعتقل بتاريخ 23/3/2020، ويقبع حاليًا في سجن "جلبوع"، كما صادرت قوات الاحتلال سيارته الشخصية التي تبلغ قيمتها 200 ألف شيكل عند اعتقاله.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية حكمت الاثنين، على الأسير يوسف عبد القادر شحادة من بلدة العيزرية بالقدس، بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرًا، إضافة الى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت شحادة بتاريخ 24/9/2020 بعد مداهمة منزله في بلدة العيزرية وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى التحقيق في مركز "المسكوبية"، والذي استمر معه لأكثر من 3 أسابيع.

وأوضح أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير شحادة تهمة "التحريض، والمشاركة في نشاطات معادية للاحتلال تشكل خطر على أمن المنطقة" كما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها للنيابة العسكرية للمحكمة، والتي بموجبها حكمت عليه بالسجن 18 شهرًا أمضى منها 10 شهور.