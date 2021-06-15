ترسنطة للبنين تفوز بالمركز الأول في الحلقة الأولى في مسابقة المعرفة الوطنية بموسمها الرابع

وطن: فازت مدرسة ثانوية ترسنطة للبنين من مديرية التربية والتعليم في بيت لحم؛ بالمركز الأول في الحلقة الأولى من موسمها الرابع، اليوم الثلاثاء 2021/6/15، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، وحصلت مدرسة الظاهرية الثانوية للذكور من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، على المركز الثاني، وحصلت مدرسة بنات العوجا الثانوية من مديرية التربية والتعليم في أريحا على المركز الثالث.

يُذكر أنه تم استئناف عقد لقاءات مُسابقة المعرفة الوطنية في موسمها الرابع مع مراعاة القواعد الصحية وبجمهور محدود.

ورحب نائب مدير مؤسسة ياسر عرفات منصور طهبوب بممثلي وزارة التربية والتعليم والمشاركين في المُسابقة من المدارس.

ومُسابقة المعرفة الوطنية تُنظم من قِبل مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي مُسابقة في مجال الثقافة الوطنية لطلبة المدارس في محافظات الوطن، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالواقع الفلسطيني المعاصر وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الفلسطينية الصاعدة، ونشر الثقافة المتحفية.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة حلقات المسابقة يتم تسجيلها وبثها عبر تلفزيون فلسطين. ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة ياسر عرفات www.yaf.ps.