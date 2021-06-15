جمعية الإنترنت في فلسطين تدعو لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات

وطن: رحبت جمعية الإنترنت في فلسطين ببدء منح تراخيص تزويد خدمة الألياف الضوئية للمنازل، مما سيعود ذلك بأثر على نوعية خدمة الانترنت المقدمة، وخصوصا في ظل الحاجة المتزايدة لخدمة ثابتة بتكلفة معقولة.

وأكدت في "ورقة موقف" على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في حال إقرار قانون اتصالات عصري.

فيما يلي نص ورقة الموقف:

ورقة موقف جمعية الإنترنت بخصوص شبكة الألياف الضوئية

13/6/2021

ترحب جمعية الإنترنت - فلسطين ببدء منح تراخيص تزويد خدمة الألياف الضوئية للمنازل، مما سيعود ذلك بأثر على نوعية خدمة الانترنت المقدمة، وخصوصا في ظل الحاجة المتزايدة لخدمة ثابتة بتكلفة معقولة.

وهنا نود أن نشير إلى ما يلي:

1. إنّ أفضل الممارسات العالمية هو المشاركة في البنية التحتية، حيث أنّ ذلك سيسرع في تغطية المناطق النائية، ويعزز المنافسة مما سينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وسيعود على المواطن من ناحية تقليل التكلفة.

2. ندعو إلى عدم تجاهل مخرجات الدراسة بخصوص سوق الألياف الضوئية التي أعدها الاتحاد الدولي للاتصالات، وأخذ توصيات البنك الدولي وجهود اللجنة الوزارية المشتركة لإنشاء شركة وطنية للألياف الضوئية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه الشركة، حيث أن النموذج الحالي لا يشير إلى أي دور للشركة المراد إنشاؤها.

3. إنّ منح التراخيص بشكله الحالي والذي يتضمن أنّ كل شركة ستحدد منطقة نفوذ هو نموذج صعب التطبيق، ويتعارض مع الرخصة الأصلية، حيث لا تتوفر الإمكانية الفنية والتنظيمية التي تتيح للشركات المزودة الربط بين مدن الوطن بسبب وجود مناطقC، وهذا سيجعل شركة الاتصالات هي اللاعب الرئيسي في التحكم في التكلفة. وهذا لا يعزز التنافسية ومنع الاحتكار. مع التأكيد ضرورة التزام شركة الاتصالات بتوفير الربط بين المدن وفق احكام الربط البيني.

4. لا يوجد استراتيجية وطنية واضحة في قطاع الاتصالات، فقبل ثلاث سنوات تم منح رخص جديدة BSA واليوم لا توجد رؤية واضحة لمصير هذا الشركات، حيث أن منح التراخيص بشكله الحالي يحكم على مستقبل حوالي ١٠ شركات BSA بالخروج المحقق من السوق.

5. نقترح العمل على تحديث النموذج الحالي BSA، والسماح للشركات المزودة بتقديم خدمة الإنترنت على شبكة الالياف الضوئية التي تم انشاؤها سابقا من قبل شركة الاتصالات وشركة الكهرباء. حيث أن عدم السماح للشركات المزودة باستخدام البنية التحتية الجاهزة يعتبر هدرا للأموال وتكريرا للاستثمار بالإمكان الاستغناء عنه وتقليل التكاليف على المشترك.

6. وجوب تنفيذ تعليمات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص حماية المنافسة وضبط الممارسات غير التنافسية التي قد تترتب على تطبيق النموذج والتي تتضمن التواطؤ والاستحواذ على السوق.

7. نؤكد على دعوتنا السابقة والمستمرة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في حال إقرار قانون اتصالات عصري.

جمعية الإنترنت – فلسطين