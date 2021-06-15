الجهاد: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات مسيرة المتطرفين في القدس

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن إصرار حكومة الاحتلال الجديدة على تنفيذ "مسيرة الكراهية" المسماة بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، هو استفزاز جديد لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم ودعاية سياسية رخيصة في سياق الصراع بين اليمين الذي يقوده نتنياهو، واليمين الأكثر تطرفا الذي يقوده الإرهاب نفتالي بينت.

وأوضح البطش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو وبينيت يخوضان صراعاً على حساب دماء الأبرياء وحقوق المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين بالقدس والأراضي الفلسطينية.

وحمّل البطش حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الكراهية، داعياً الأمة العربية والإسلامية وكل من بذل جهداً لوقف جولة القتال السابقة للتحرك العاجل لمنع الاحتلال من العدوان ووقف إرهابه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.