وزيرة الصحة: طاقم طبي إلى بيتا لمتابعة علاج الجرحى

وطن: قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ، إن طاقماً طبياً من مجمع فلسطين الطبي، توجه، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بلدة بيتا، قضاء نابلس، لمعاينة ومتابعة الجرحى بفعل اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في البلدة.

وذكرت الوزيرة أن الطاقمَ الطبي يضمُّ أطباء من مختلف التخصصات، وسيقوم بمعاينة ومتابعة علاج نحو 200 جريحٍ في عيادة ميدانية في البلدة، حيث تم علاجهم في أقسام الطوارئ المختلفة في المشافي الحكومية، وسيتم تحويل الحالات التي يتطلب علاجها إجراء عمليات إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأكدت الوزيرة أن مراكز العلاج الحكومية استقبلت مئات الجرحى منذ بدء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أراضي بلدة بيتا في جبل أبو صبيح، حيث استشهد عدد من المواطنين، كان أخرهم الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاماً)، وأصيب مئات الجرحى، بينهم العشرات بالرصاص الحي.

وأضافت الوزيرة "اليوم يذهب طاقمٌ طبي إلى بيتا لتلبية الواجب الإنساني في تقديم العلاج لأهلنا في البلدة، كما لبوا نداء أهلنا في مختلف المدن والقرى والمخيمات، ونشيد بالجهود الإنسانية والوطنية التي تبذلها طواقم العمل الصحي في تقديم العلاج لأهلنا".

وقالت د. الكيلة: "نحيي صمود أهلنا في بيتا "قلعة الصمود"، الذين يجابهون عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومحاولاته لسرقة أراضينا، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا".