إغلاق معبر كرم أبو سالم.. إلى متى؟

كتب: د.ماهر الطباع

خبير اقتصادي

الزمن يعود بقطاع غزة إلى المربع الأول للحصار.. إلى متى إغلاق معبر كرم أبو سالم ؟؟؟ ، لأكثر من شهر استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح حيث تم اغلاقه في بداية الحرب الرابعة على قطاع غزة والذي بدأت بتاريخ 10/5/2021 ، واستمرار هذا الإغلاق لأكثر من ذلك سوف يؤدي إلى خسائر فادحة للتجار والمستوردين نتيجة عدم تمكنهم استلام بضائعهم من الخارج و جلب بضائعهم المخزنة في المخازن و الموانئ الإسرائيلية وتحملهم رسوم تخزين إضافية عليها، ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة بعد إغلاق كافة المعابر التجارية ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات.

إن هذا الإغلاق أدي إلى حرمان قطاع غزة من دخول حوالي 6500 شاحنة خلال تلك الفترة من الأصناف المسموح دخولها إلى القطاع ، بالإضافة إلى عدم تمكن ما يزيد عن 300 شاحنة من الخروج إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الخارجية.

وتسبب إغلاق المعبر المستمر بنقص حاد في المواد الخام الأولية اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة ومن المتوقع توقف بعض القطاعات الصناعية في القريب العاجل في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من ذلك.

وتكبد المزارعون خسائر فادحة نتيجة عدم خروج بضائعهم من الخضروات إلى الضفة الغربية والاسواق الخارجية حيث توقف التصدير بشكل كامل وأدي ذلك إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار المنتجات الزراعية في أسواق القطاع.

كما تضرر قطاع الصيد بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع تصدير الأسماك للخارج بالإضافة إلى تحديد مساحة الصيد بمسافة لا تزيد على ستة أميال من الشاطئ.

والآن يجب تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاة السلام و اللجنة الرباعية وبشكل سريع من خلال ممارسة الضغط الحقيقي على "إسرائيل" من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل فوري ، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية ، اجتماعية ، صحية ، بيئية ، حيث أن القطاع اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم ، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء ، بلا كهرباء ، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة ، بلا تنمية.