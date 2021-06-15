إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في دولة الاحتلال

وطن: قررت حكومة الاحتلال إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارًا من 15 حزيران/ يونيو، بعد تلقي نسبة مرتفعة من السكان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووقع ما يسمى بـالمدير العام لوزارة صحة الاحتلال، على استثناءات من قرار إلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدءا من الثلاثاء، 15 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء في قرار الصحة أن القرار يستثني غير المطعمين أو الذين لم يصابوا بالفيروس وتعافوا منه، العاملين أو زائرين في مؤسسات الرعاية والمؤسسات الصحية ومؤسسات كبار السن، بسبب تعرضهم لخطر كبير للإصابة بالفيروس.

كما يستثني القرار الأشخاص الذين يفرض عليهم الحجر المنزلي والذين يكونون في طريقهم لتنفيذ أمر الحجر.

كما لن يتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات على الأشخاص المتواجدين على متن رحلة جوية.