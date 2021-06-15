الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.