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إقتصاد وأعمال
الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين
دعوات لتوحيد الجهود في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال خلال العدوان على غزة وتقديمها للمحاكم الدولية
الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية
أسعار صرف العملات
الإعلام الإسرائيلي: إصابة جندي في جيش الاحتلال بتبادل إطلاق نار على الحدود الأردنية
5 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقالهم الإداري
وطن" تفتح ملف الطاقة المتجدّدة... اتحاد صناعات الطاقة المتجددة لوطن : الاستثمار في هذا المجال له قيمة وطنية ويعزز الانفكاك عن الاحتلال ، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء : محطات الطاقة المتجددة تنتج 3% من مجمل الطاقة المغذية في فلسطين
إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في دولة الاحتلال
"فلسطين تنتفض".. وسم يتصدر مواقع التواصل في وجه "مسيرة الأعلام"
السماح بحضور جماهيري كبير في نهائي أمم أوروبا لكرة القدم
بعد قصف "مخازن خضير" للمبيدات.. ثلاث كتل بشرية تحت مجهر التلوث
لجنة أممية: تدهور مستمر بوضع حقوق الإنسان في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال
طائرة خاصة لرئيس الموساد السابق تحط في مطار اللد عائدة من السودان
بينهم قيادات في جماعة الأخوان المسلمين.. أحكام نهائية بإعدام 12 شخصا في قضية رابعة العدوية
إيطاليا تسجل 907 إصابات و36 وفاة جديدة بكورونا
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف
الاحتلال يحكم على الأسير محمود جبارين بالسجن 10 سنوات
المبادرة الوطنية تدعو إلى تصدي موحد لمسيرة المستوطنين في القدس
"فدائي" السلة يخسر أمام الأردن بفارق 3 نقاط
القضية الفلسطينية العادلة هي الأمن والاستقرار في الوطن العربي
أسعار صرف العملات
15.06.2021
07:08 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.58
اليورو:3.93
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