طائرة خاصة لرئيس الموساد السابق تحط في مطار اللد عائدة من السودان

وطن: حطت طائرة خاصة كان يستخدمها رئيس جهاز الموساد المنتهية ولايته حديثا، يوسي كوهين، في دولة الاحتلال، مساء الإثنين، عائدة من السودان، بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11").

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى حول الطائرة ومن كان بداخلها.

وكان السودان قد مضى منذ العام الماضي في خطوات للتطبيع مع دولة الاحتلال، انتهت في آخر مراحلها بإلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر في عام 1958.

وكانت تقارير صحافية قد نسبت إلى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قوله لصحيفة "معاريف" إنّ عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر في أي حالة، لأنها "مصلحتنا ونريدها".

ونفى مكتب حمدوك، في 20 أيار/ مايو الماضي، إدلاءه بأي تصريحات صحافية لمراسل صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال المكتب، في بيان، إنّ بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء، قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في باريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أنّ حمدوك عقد خلال زيارته أخيرًا لباريس مؤتمرًا صحافيًا أُذيع على الهواء، وأجرى حوارًا مع صحيفة "لوموند الفرنسية"، وراديو "دبنقا"، ولم يتحدث لأي وسيلة إعلام أخرى.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعربت بداية الشهر الجاري عن استيائها من دعم البحرين والسودان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت خارجية الاحتلال للمنامة والخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخلاف ذلك، وأن "إسرائيل غير راضية عن طريقة تصويتهما، التي لا تسهم في تعزيز السلام في المنطقة"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويدور الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين "إسرائيل" وكل من البحرين والسودان، اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع "تل أبيب" أواخر العام الماضي.

(عرب 48)