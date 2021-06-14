المبادرة الوطنية تدعو إلى تصدي موحد لمسيرة المستوطنين في القدس

وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى تصدي وطني موحد لمسيرة المستوطنين في مدينة القدس.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل وطن، أن جماهير الشعب الفلسطيني و شباب القدس قادرين بمقاومتهم الشعبية على مواجهة مسيرة أعلام المستوطنين و إفشال أهدافها و يساندهم الشباب الفلسطيني في سائر أرجاء الأراضي المحتلة والداخل الفلسطيني.

وأكدت المبادرة أن وحدة العمل النضالي في كل مكان وتشكيل قيادة وطنية موحدة هي خير رد على استفزازات المستوطنين و الاحتلال وأجهزته الأمنية، وهي الوسيلة الفعالة لإفشال مخططات التهويد والتطهير العرقي في باب العامود والشيخ جراح وسلوان ومناطق القدس كافة ولحماية المسجد الأقصى من رجس المستوطنين .