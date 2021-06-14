"مجمع الخلفاء الراشدين": المسجد الأقصى خط أحمر وليكن يوم غد يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى

وطن: دعا مجمع الخلفاء الراشدين في فلسطين، لأن يكون يوم غد الثلاثاء يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل وشدّ الرّحال إليه.



وأكد المجمع في بيان له، الاثنين، أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر، يستوجب ضرورة استنهاض الهمم واستغلال كافة المنابر لإبراز الحقيقة وإيضاح المخطط الصهيوني لتهويد مدينة القدس ، ودعم المرابطين في باحات الأقصى.

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المجمع الدعوي- فلسطين

"المسجد الأقصى خط أحمر وليكن يوم غد يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى"

نتابع ما يحشده الصّهاينة من حشود لتنفيذ ما يسمى بمسيرة الأعلام وذلك غدا الثلاثاء 15/6/2021، التي ستسير في شوارع البلدة القديمة من القدس وصولًا إلى حائط البراق إلى المسجد الأقصى محاولا أن يحقق مبتغاه الذي لم يحققه بعد تصدي أبناء شعبنا للعدوان في معركة كانوا فيها سيفاً للقدس.

وأمام ما يجري ندعو لتفويت الفرصة على القطعان الضالّة من المستوطنين بتحقيق مبتغاهم، فإننا في مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي نؤكد على ما يلي:

أولاً: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر وليكن يوم غد يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل وشدّ الرّحال إليه.

ثانياً: إن مايجري في القدس والمسجد الأقصى يستوجب ضرورة استنهاض الهمم واستغلال كافة المنابر لإبراز الحقيقة وإيضاح المخطط الصهيوني لتهويد مدينة القدس ، ودعم المرابطين في باحات الأقصى.

ثالثاً: إن الدفاع عن المسجد الاقصى والمدينة المقدسة بكافة الاشكال والوسائل وأن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم هو واجب شرعي على كل فرد مسلم في فلسطين وخارجها.

رابعاً: إنّ اليهود لا تخيفهم المفاوضات ولا ترعبهم الحوارات، وإنما ترتعد فرائصهم رعباً من شباب تربّوا على موائد القرآن، وحملوا البندقية بيد والمصحف بيد بعد أن حملوه عقيدةً في قلوبهم وسلوكاً في حياتهم.

خامساً: نطالب حكام المسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه مسرى رسول الله وقبلتهم الأولى وأن يمارسوا دورهم في الدفاع عن مقدسات الأمة.