المحكمة الإدارية تصدر قرارا نهائيا لصالح استكمال رجل الأعمال حسام قرش بناء مجمع تجاري في نابلس.. قرش يطالب البلدية عبر وطن بتنفيذ القرار

وطن: أصدرت المحكمة الإدارية "العدل العليا"، اليوم الاثنين، قرارا نهائيا في قضية توقيف بلدية نابلس بناء مجمع تجاري في المدينة تابع لرجل الأعمال حسام قرش.

وقال المحامي رائد عبد الحميد لـوطن، إن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا نهائيا لصالح رجل الأعمال حسام قرش لاستكمال بناء المجمع التجاري الذي تم وقفه عن العمل منذ عامين.

وأوضح عبد الحميد أن قرار المحكمة اليوم، نهائي ولا يمكن الرجوع عنه، بمعنى ان المحكمة الإدارية قضت بأن البلدية لم تكن على حق في إيقاف البناء، وأن من حق صاحب المجمع استكمال عملية البناء، والمطلوب من البلدية احترام قرار المحكمة وتنفيذه، وإلغاء قرار توقيف البناء.

وفي حال مماطلة أو امتناع البلدية عن تنفيذ القرار، أكد عبد الحميد أنه حينها سيترتب على البلدية عقوبة جزائية تصل للغرامة وحبس الموظف او عزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة، كما أنه يمكننا التوجه لجهات أخرى لأن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة قد يرتبط بشبهات فساد.

وفي تعليقه على قرار المحكمة، أعرب رجل الأعمال قرش في حديث لـوطن، عن سعادته البالغة لإنصافه من قبل القضاء.

وطالب قرش بلدية نابلس بالالتزام هذه المرة بقرار المحكمة وتنفذه، وأن تقوم بالسماح له باستكمال بناء المجمع التجاري.

وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا تمهيديا قبل نحو عام ونصف لصالح رجل الأعمال قرش، لكن بلدية نابلس امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع رجل الأعمال قرش لتقديم شكوى الى النائب العام ضد رئيس بلدية نابلس لرفضه تنفيذ حكم قضائي.

وكانت وطن تابعت القضية منذ البداية، للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا