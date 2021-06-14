الإعلان عن الفائزين في مشاريع بلدية رام الله للتوعية البيئية في زمن جائحة كورونا

وطن: أعلنت بلدية رام الله عن الفائزين في مسابقة مدينتي صحية وصديقة للبيئة في ظل جائحة كورونا، بمشاركة رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد ومدير عام شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف للمنتجات الغذائية (كانديا) عماد الهندي وأعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية ومدراء المدارس والمعلمين المشرفين على الطلبة الفائزين.

وخلال اللقاء تم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمسابقة التي أعلنت عنها بلدية رام الله مطلع هذا العام 2021، ودعت من خلالها الطلبة الى تصوير فيديو قصير لهم لمبادرة بيئية يقومون بها في محيطهم بالبيت او الشارع او المدرسة، توجه رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد بالشكر لجميع الطلبة الذين قدموا أعمالهم للمسابقة وبالأخص من فازوا بها، وتوجه بدعوة الى جميع طلبة المدارس بأن يحافظوا على الأرض التي يسكنوها لتكون لهم ولأبنائهم من بعدهم، مؤكدا على أن بلدية رام الله ومن خلال برامج التوعية البيئية تهدف الى نشر الوعي البيئي والصحي بين فئات الأجيال الناشئة، فقد تم العمل على تطوير تلك النشاطات وبما ينسجم مع متطلبات الوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسي، كما توجه بالشكر لشركة المشروبات الوطنية على دعمها الدائم لمشاريع التوعية البيئية وشراكتها مع البلدية في نشر الوعي البيئي من خلال دعمهم برنامج مسابقة برنامج مدينتي صحية وصديقة للبيئة والمسابقة الالكترونية البيئية .

بدوره شدد مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للمنتجات الغذائية (كانديا) عماد الهندي على أهمية مشاريع التوعية البيئية للمدارس التي تنفذها بلدية رام الله مع كافة الشركاء، بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية في المحافظة.

وأشار الهندي أن مساهمة المشروبات الوطنية ودعمها لهذه المشاريع الحيوية، تأتي من منطلق إيمان الشركة بأهمية الحفاظ على بيئة أمنة وصحية لأبناء مجتمعنا، وأيضاً ضمن التزامنا بالمعايير الدولية في تطبيق الأنظمة المتعلقة بسلامة البيئة، معرباً عن اعتزازه بالأفكار الخلاقة التي نفذها الطلبة في إطار حماية البيئة والحفاظ عليها خلال جائحة "كورونا".

وأكد الهندي أن المشروبات الوطنية لن تتوانى يوماً في دعم مثل هذه المبادرات الخلاقة بالشراكة مع بلدية رام الله، مثمناً الجهود الكبيرة للبلدية لإنجاح مشاريع التوعية البيئية على الرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها، لما فيها انتشار وباء كورونا، والمساهمة في زرع المفاهيم السليمة للأجيال الناشئة وتمكينه من الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف مواردها.

من جهته قال رئيس لجنة الصحة والبيئة عضو المجلس البلدي كمال شمشوم انه من خلال الأفلام التي قدمها الطلبة نستطيع ان نقول ان هناك بذرة للوعي البيئي في مدارسهم ، وعلينا كمؤسسات وأهالي وجميع القطاعات ان نرعى هذه البذرة كي تنمو وتنشر الوعي في كافة أنحاء المدينة".

وفاز في المسابقة التي تقدم لها 150 فيديو قصير من كافة مدارس مدينة رام الله، كلا من الطلبة: طارق جبار عن منتجة فيلم بعنوان " تجميع النفايات من منطقة عين كينيا"، جابي الدلو عن منتجة فيلم بعنوان " زراعة في إطارات السيارات "، حلا عبد الحليم عن منتجة فيلم بعنوان " اعادة الاستخدام "، سالم نصر شاهين عن منتجة فيلم بعنوان " اعادة تدوير وزراعة قوار. صبا انجاص عن منتجة فيلم بعنوان " اعادة تدوير البلاستيك وزراعته بالنعنع، ريمين كرامة عن منتجة فيلم بعنوان " كومبوست"، وكاترينا وتوفيق راجي توفيق شبيطة عن منتجة فيلم بعنوان" من اهم واجباتنا المحافظة على البيئة ولا سيما في زمن الكورونا".