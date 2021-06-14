حمدي فرّاج يكتب لـوطن: المنظمة.. لا صالون ولا تحرير



آخر ضربة حقيقية وجهتها منظمة التحرير الفلسطينية لنفسها كانت في توقيعها اتفاقية اوسلو التي اعطت "إسرائيل" كل ما تريد مقابل بعض الفتات ، اتبعتها بإلغاء نحو عشرين بندا من الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعلق بالنضال الوطني والقومي والاممي و بتحديد زوايا النظر الى الكيان وطرائق التعامل معه ، حتى انها أسهمت في شطب قرار للامم المتحدة عن عنصرية الصهيونية . أتبعتها بشجب اي عمل عسكري حتى لو لم يكن من فصائلها المنضوية تحتها ، لكنها فقدت الكثير من شعبيتها عندما اصبحت تتنطح وتتصدى للمقاومين باعتقالهم والتحقيق معهم واصدار الاحكام ضدهم وهم خيرة ابنائها .

وفي سياق التنابز السياسي من انها تحولت الى "صالون سياسي" ، مهم التذكير انها بتشكلها وتأسسها عام 1964 في القدس ، كانت اهدافها غير ما هي عليه لاحقا ، لأن "إسرائيل" لم تكن قد احتلت بقية فلسطين ، لكن هذه المنظمة سرعان ما بدأت بحرف بوصلتها ، عندما اعلنت انها على استعداد لاقامة "الدولة المستقلة" ، ومن أجل ذلك فتحت حوارات سرية مع "إسرائيل" بلغت عام 1986 خمس قنوات : محمود عباس مع شلوميت الوني و اوري افنيري ، وليد الخالدي مع ابا ايبان ، سعيد كمال مع زوار القاهرة ، بسام ابو شريف مع ابراهام تامير ، رجال اعمال فلسطينيين في اوروبا مع بن اليعازر وافرايم سنيه. وبالتأكيد ، لم تكن "عودة اللاجئين" هي موضوع النقاشات في هذه القنوات ، وخلال سنوات اوسلو ، خبت قضية اللاجئين في رؤوس المفاوضين ، حتى ان رئيس المنظمة قال انه ليس مجنونا لكي يغرق "إسرائيل" بستة ملايين لاجيء . خبت ايضا قضية مليوني فلسطيني في الداخل ، الذين هبوا مؤخرا بعد سبعة عقود من محاولات تهويدهم وتجنيدهم وترويضهم وتدجينهم وتهميشهم .

و يكشف القيادي في القيادة العامة انور رجا ، انه في اجتماع الفصائل الاخير في القاهرة آذار الماضي ، رفضت قيادة المنظمة تضمين توجيه التحية لهذه الجماهير في البيان الختامي . فكم يتبقى من الشعب الذي تمثله المنظمة فعليا اذا استثنينا حماس والجهاد وتعليق الشعبية والديمقراطية حضورهما . منظمة لم تعد تستمع في أروقتها الا لنفسها ، تقدميتها مرهونة بأمريكا وصداها الرجعي في الاقليم والعالم ، حتى في ظل ادارة ترامب لم توقف تعاملها الامني مع السي أي أيه ، و المرأة الوحيدة في تنفيذيتها قدمت استقالتها .

المعنى الحقيقي العميق في تمثيل جسم سياسي كمنظمة التحرير لجماهير الشعب ، تمثيل تطلعات الناس في الحرية والاستقلال و النماء والمساواة ، واذا كانوا لاجئين ، بالتأكيد عودتهم المشروعة . فأين كل ذلك من منظمة التحرير ؟ وماهي الوسائل والمقومات التي تمتلكها لتحقيق ذلك . ومن مفارقات المضحك المبكي ، ان الذي رد على السنوار من انها – المنظمة – صالون سياسي ، وهو امين عام فصيل "أصلي" في المنظمة ، عكف على تمثيلها في مؤتمر الصهيونية الاستراتيجي الذي يعقد سنويا في هيرتسيليا .

يقول فيلسوف معاصر : لا شيء أسوأ من مسن وضع أحلامه على عاتقِ ابنه، فأستيقظ في ملجأ عجزة .