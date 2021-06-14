محافظ سلطة النقد ونائبه يلتقيان برئيس مجلس إدارة البنك الوطني ورئيسه التنفيذي

وطن: زار محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، ونائبه محمد مناصرة، البنك الوطني والتقيا برئيس مجلس الإدارة سمير زريق، والرئيس التنفيذي سلامة خليل.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان خطط البنك، حيث أبدى ملحم دعم سلطة النقد الفلسطينية للبنك الوطني في خططه لتطوير أعمال البنك وتعزيز أسس الحاكمية المؤسسية الرشيدة. وأطلع زريق الدكتور ملحم على الأعمال التطويرية التي تم إنجازها في الفترة الماضية داخل البنك، سواء فيما يخص الأنظمة، أو الكادر البشري المؤهل أو الإجراءات والسياسات المتبعة.

ورحب زريق بالمحافظ ونائبه، مشيدا بالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية، ومعربا عن شكره وتقديره للدور الهام الذي يقوم به الدكتور ملحم وطاقمه لتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين وضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني. مؤكدا ان البنك الوطني ملتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحاكمية المؤسسية الرشيدة وبمعايير دولية، ويسعى لتطبيق خطط تطويرية طموحة تحقيقا لرؤى مجلس إدارة البنك.

ومن ناحيته شكر خليل وفد سلطة النقد الفلسطينية على هذه الزيارة، مؤكدا انه وطاقمه وبإشراف مجلس الادارة استطاعوا خلال فترة زمنية قصيرة تحقيق إنجازات نوعية على صعيد تعزيز الأطر التنظيمية والحوكمة، بموازاة تسريع حركة الإنتاج والعمل، لتحقيق النتائج الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة.