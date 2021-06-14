دعوات للتوافد للقدس والأقصى للتصدي لـ"مسيرة الأعلام"

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استعداداتها لتأمين "مسيرة الأعلام"، التي المقرر أن تجري غدًا الثلاثاء في باب العامود والبلدة القديمة بمدينة القدس.

وانطلقت في القدس دعوات شعبية للاحتشاد عند باب العامود يوم الثلاثاء عند الرابعة عصرا، للتصدي لمسيرات المستوطنين ورفضا لسياسة الاحتلال في المدينة.

ودعت رابطة علماء فلسطين المواطنين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني، إلى النفير العام والتواجد في البلدة القديمة من القدس، لحمايتها من العدوان السافر الذي تشكله ما تسمى بمسيرة الأعلام، والتصدي لها بكل قوة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية أعلنت يوم غد الثلاثاء، يوما للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في بيان لها الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الضفة الغربية، إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى يوم الثلاثاء لحماية القدس والمقدسات.

المصدر: (عرب48)