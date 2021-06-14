وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون مخصصًا للمتبقي من الحافلة الثامنة من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (2021/22).

وأكدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ودعت الراغبين بالتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، للدخول عبر الرابط: https://daleel.moi.gov.ps

كشف السفر