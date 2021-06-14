اشتية: هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع بالبناء

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إن هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل.

وحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

وأكد أنه لا يمكن اعتبار حكومة الاحتلال الجديدة أقل سوءا من سابقتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء: ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء، وما زال هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض.

وأضاف: لدينا كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، داعيا المواطنين للإقبال على تلقيها حتى نصل الى مناعة مجتمعية.

ويناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأوضاع المالية والصحية ومشاريع البنية التحتية والدبلوماسية وإعادة الاعمار وبعض مشاريع القوانين ووضع حجر أساس لجامعة نابلس.