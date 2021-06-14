قوات الاحتلال تقتحم قسم "4" في سجن جلبوع

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، إن قوات وحدة "المتسادا واليماز" التابعة لمصلحة سجون الاحتلال اقتحمت قسم (4) في سجن جلبوع الساعة الرابعة فجرا، وأجروا حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن مما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى في السجن.

واستنكرت الهيئة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية من اقتحامات وحشية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل التضييق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

يذكر بأن قوات "المتسادا " تشكلت في العام 2003 كوحدة قمعية للاستجابة في حالة الطوارئ وهي تابعة للشرطة الإسرائيلية كغيرها من الوحدات الخاصة كوحدة "نحشون"، "والدرور" وتتكون "المتسادا" من جنود وضباط في صفوف النخبة المختارة من الجيش الإسرائيلي، حيث يتسلح عناصرها برشاشات "العوزي" والغازات المسيلة للدموع وأسلحة الليزر.