الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، نابلس 10، الخليل 3، طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله 3، قطاع غزة 132".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 33، الخليل 1، طولكرم 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 4، سلفيت 1، ضواحي القدس 1 قلقيلية 2، طوباس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 266".

وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 412,566 بينهم 253,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.