إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في اريحا

وطن: أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة جراء اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في منطقة الجفتلك قرب أريحا، كما أصيب عمه بجروح متوسطة برصاص الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم منطقة الجفتلك وداهمت مساكن المواطنين، وأطلقت النار على الفتى وعمه أثناء محاولة اعتقالهما.

وقال رئيس مجلس الجفتلك أحمد غوانمة لـ وطن ، ان الفتى أصيب بجروح خطيرة جراء إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الخاصرة، حيث جرى نقله بطائرة مروحية لجيش الاحتلال، بينما أصيب عمه بجروح متوسطة .

ولفت غوانمة ان جيش الاحتلال نفذ عملية اقتحام ومداهمة صباح اليوم.

