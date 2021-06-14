الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الاثنين، شابا من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر إبراهيم العبيّات (29 عاما) بعد دهم منزل ذويه الواقع في منطقة واد أبو فريحة، وتفتيشه، كما داهمت ذات القوة في نفس المنطقة منزلي الأسيرين نصار عبيّات، وأحمد محمد عبيّات، وعبثت بمحتوياتهما .

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدتي يعبد وجبع، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة رمانة في محافظة جنين.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" الى بلدة جبع واعتقلت الشاب عصام خالد علاونة من منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق الشاب مالك طالب حمور، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية رمانة غرب جنين، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.

وفي بلدة يعبد، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزيد عبد الرحيم عابد، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وهم جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها منذر العملة في بلدة بيت أولا وعاطف وريدات في الظاهرية، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقل