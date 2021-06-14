أجواء صافية معتدلة في معظم المناطق

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.