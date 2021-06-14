وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

وطن: وصل قطاع غزة، مساء امس الأحد، وفد هندسي وأمني مصري لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير.

وقال مصدر فلسطيني مُطلع، إن "وفدا هندسيا وأمنيا مصريا وصل غزة، عبر رفح جنوبي القطاع، للاطلاع على إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته أن الوفد مكون من 20 شخصا، بينهم 4 يتبعون لجهاز المخابرات.

ولفت إلى أن "الوفد سيتابع مهام إزالة الركام ويناقش مع الجهات المختصة بوزارة الأشغال وغيرها مواضيع إعادة الاعمار".

والخميس، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن وفدا هندسيا مصريا، سيزور القطاع، للتجهيز لإعادة إعمار ما دمره العدوان خلال عدوانها الأخير.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، وصل إلى قطاع غزة طاقم هندسي مصري، ومعدات وآليات مصرية، بلغ عددها نحو 51 آلية، بينها "شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات"، يرافق كل آلة سائق.

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