البرازيل تعزف السامبا بثلاثية نظيفة أمام فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا

وطن: استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بفوز كبير ومستحق 3 / صفر على نظيره الفنزويلي مساء الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

على استاد “ماني جارينشيا” في العاصمة البرازيلية برازيليا، لقن المنتخب البرازيلي نظيره الفنزويلي درسا قاسيا ووجه رسالة قوية لباقي منافسيه في البطولة بالفوز الكبير في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وحسم راقصو السامبا المباراة بثلاثة أهداف سجلها المدافع ماركينوس ونيمار وجابرييل باربوسا في الدقائق 23 و64 من ضربة جزاء و89 .