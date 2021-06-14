حماس تدعو أهالي القدس للنفير العام غدا الثلاثاء

وطن: دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، في تصريح صحفي مساء اليوم، سكان المدينة المقدسة للنفير العام يوم الثلاثاء القادم، من أجل التصدي للمستوطنين ومنع إقامة مسيرة الأعلام في المدينة.

وجاء في تصريح حماس :"أهلنا الصامدين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا من ألهمتم شعوب الأرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي للمحتل لمنعه من فرض إرادته وتغيير معالم القدس هويةً وشكلا".

وتابع"ها هو الاحتلال البغيض يطلق العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقّة وحواري القدس العتيقة، ورفع أعلام كيانهم الزائل، في خطوة لا تنبع من أي ثقة وقوة، وما دافعه فيها إلا فشله وانكفاؤه".

وأضاف :"يا أهلنا ويا رجال وشباب القدس الثائر، تدعوكم حركة المقاومة الإسلامية حماس في القدس إلى النفير العام والاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع البلدة القديمة، لتفويت الفرصة على القطعان الضالّة من المستوطنين بتحقيق مبتغاهم."

وشددت حماس :"ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى، ويوم غضب وتحدٍ للمحتل، فأروا الله وشعبكم منكم ما أبدعتم فيه، وكونوا خير سيف للقدس والأقصى".