تمديد اعتقال وأحكام متفاوتة بحق أسرى

وطن: أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة أسرى وحولت أسيرًا آخر للاعتقال الإداري، فيما جرى تمديد اعتقال أسرى آخرين.

وحكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم، اليوم الأحد، على الأسير ليث محمود عطا حمدان (22 عامًا) من مدينة جنين بالسجن الفعلي 5 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حمدان في 13-3-2019، ووجهت له تهمًا عديدة في مقاومة الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، وهو ابن شقيق الأسير يوسف عطا دياب حمدان القابع حاليًا في سجن رامون، والذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد مرتين.

كما أصدرت محكمة سالم على الأسير عبد الناصر محمود حمدي من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام، وعلى الأسير رياض فتحي عبد الرؤوف من جنين بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور.

من جانب آخر، حولت محكمة الاحتلال، الأسيرين فادي نصر الله، وأحمد الحجاجرة للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، فيما أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير أنس نصر الله من مخيم عايدة لغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

كما أجلت محكمة الاحتلال البث في قضية طلب تخفيض الحكم الصادر بحق الشيخ عبد الله علقم رئيس حملة نصرة القدس العربية بالسجن لمدة 20 شهرًا حتى نهاية الأسبوع، وهو معتقل منذ 7 شهور.

وقررت محكمة الاحتلال عقد جلسة يوم غد الإثنين، لمحاكمة الأسيرين آدم سامي أبو الهوى، و أحمد أشرف أبو سبيتان من بلدة الطور وهما معتقلان منذ 4 شهور ونصف، بينما مددت اعتقال الأسير المقدسي رامي صلاح ليوم غد الإثنين، علماً أنه اعتقل أمس السبت، من قبل وحدة مستعربين.

إلى ذلك، مددت محكمة الاحتلال توقيف الصحفي المصور في قناة "الغد" حازم ناصر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، والأسير نواف أيمن أبو الهوى من القدس حتى يوم الأحد القادم، علماً أنه معتقل منذ أسبوعين.

كما مددت محاكمة الأسير عطا فايز منصور من جنين لمدة شهر ،والأسير رضوان سليمان عقاب من طولكرم لمدة شهر ونصف.

في حين، قرر الاحتلال الإفراج عن الفتى أمير حازم الصياد من حي الطور بعد 3 أيام على اعتقاله، بينما لا يزال يعتقل شقيقه رائد منذ يوم الخميس الماضي.

(القدس) دوت كوم