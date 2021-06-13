الناصرة: حريق هائل في جبل القفزة

وطن: شبّ حريق مساء، الأحد، في جبل القفزة الواقع في الناصرة، وامتدت ألسنة النار على مساحة واسعة من المنطقة وشكلت خطرا على مدخل المدينة.

وذكرت سلطة الإطفاء الإسرائيلية أن "حريقا هائلا اندلع مساء اليوم الأحد في أحراش جبل القفزة في الناصرة، ما شكل خطرا على مدخل المدينة".

وأضافت أنه "جرى تفعيل أمر طوارئ وانطلقت إلى مكان الحريق كافة الطواقم من محطة الناصرة إلى جانب استدعاء طواقم تعزيز من محطة طبرية و4 مروحيات إطفاء".

وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق قبل امتدادها نحو المنازل المأهولة في المنطقة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

(عرب 48)