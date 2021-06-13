نقابة العاملين في المصارف والتأمين تعقد مؤتمرها الفرعي في الخليل

وطن: عقدت نقابة العاملين في المصارف وشركات التأمين، مؤتمرها الفرعي في مدينة الخليل، وتم ذلك تحت إشراف المجلس اللوائي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظة.

وترأس لجنة الإشراف على العملية الديمقراطية النقابي عبد الحكيم المحتسب أمين سر فرع الاتحاد في الخليل، وعضوية النقابي سامي الجعبري عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والنقابي فاروق الهيموني، وحشد كبير من النقابيين والنقابيات.

كما حضر وقائع العملية الديمقراطية محمد الشلالدة مدير عام وزارة العمل في المحافظة وخليل العطاونة من مديرية عمل الخليل.

وبوشر بالعملية الانتخابية بعد التأكد من النصاب القانوني وتلاوة التقريرين الإداري والمالي، والمصادقة عليهما من قبل المؤتمر، وترشح في العملية الانتخابية إثنى عشر مرشحاً، وانسحب عضو واحد قبيل مباشرة التصويت، وانتهت العملية الانتخابية بفوز إحدى عشر مرشحاً بالتزكية من قبل أعضاء المؤتمر، وهم:

1- أحمد الطميزي، رئيساً

2- وائل البص، نائباً للرئيس

3- علي الحموز، أميناً للسر

4- أحمد العطاونة، أميناً للصندوق

5- نسرين عابدين، منسقاً للجنة الثقافية

6- محمد قمران، عضواً

7- سائد قباجه، عضواً

8- عبيدة أبوالحلاوة، عضواً

9- مفيدة القواسمة، عضواً

10- ذاكر ربعي، عضواً

11-مدحت عيسى، عضواً